C’è stato il primo contagio di coronavirus in Italia

Finora il coronavirus aveva coinvolto l’Italia solo per vie traverse: il primo caso era stato un italiano residente a Wuhan, il secondo un italiano in crociera sulla Diamond Princess. Nel frattempo, sul nostro territorio nazionale c’erano stati soltanto i due cittadini cinesi infetti ricoverati allo Spallanzani di Roma. Oggi non è più così.

Come riporta questa mattina Repubblica, un 38enne italiano residente a Codogno, in provincia di Lodi, è risultato positivo al test del coronavirus ed è ora ricoverato in terapia intensiva, in condizioni ritenute molto gravi. Non si sa quando e come l’uomo abbia contratto il virus, ma di certo c’è che l’uomo non è stato in Cina di recente – il che vuol dire che questo è il primo caso di contagio avvenuto in Italia.

La moglie dell’uomo è stata messa in quarantena all’ospedale Sacco di Milano, così come un amico con cui l’uomo aveva cenato a fine gennaio e che prima di quella data era stato in Cina, che si sospetta possa avergli passato il virus (anche se i giorni trascorsi dalla cena al manifestarsi dei sintomi sarebbero più di quelli finora considerati il periodo di incubazione). Nel frattempo si stanno anche individuando tutte le persone con cui potrebbe aver interagito per sottoporle ai test e in caso di necessità metterle in quarantena.