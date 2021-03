C’è stata una strage in un centro commerciale a Boulder, in Colorado

Questa notte – verso le 15 ora locale – un uomo ha fatto una strage in un supermercato di Boulder, nello stato americano del Colorado, sparando con un fucile d’assalto Ar-15 e uccidendo almeno 10 persone, tra cui un poliziotto arrivato sul posto che stava cercando di intervenire per fermarlo.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, 2021