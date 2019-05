Cannabis light, per la Cassazione la vendita è illegale

Dopo la polemica che ha coinvolto Luigi Di Maio e Matteo Salvini durante la campagna elettorale per le elezioni europee, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della cannabis light: una sentenza attesissima, che colpirà uno dei settori più dinamici dell’economia italiana (un mercato da circa 80 milioni di euro, secondo l’Associazione italiana cannabis light).

«La legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina», così hanno deciso oggi le sezioni unite penali dopo un’udienza a porte chiuse. La decisione è arrivata per risolvere il conflitto giurisprudenziale tra le sentenze espresse dalla Sesta e Quarta sezione penale: una favorevole e l’altra contraria alla vendita della marijuana light e derivati.