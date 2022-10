Sei ex ministri di Bolsonaro vengono eletti al Senato, contribuendo così a fare del bolsonarista Partido Liberal (PL) il primo gruppo al Senato. PL primo anche alla Camera federale: 99 seggi, il gruppo parlamentare più grande dal 1998. Vittoria al primo turno per i candidati governatori bolsonaristi a Rio de Janeiro e in altri sette Stati. Quasi scomparsa la destra moderata del PSDB.



Testo: Federico Nastasi



Foto: Mauricio Zina