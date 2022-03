Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è ricoverato in ospedale

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale per un malore. Lo hanno riferito i principali quotidiani nazionali , secondo cui il leader del Partido Social Liberal ha dovuto annullare la sua partecipazione a un evento organizzato dal Partito Repubblicano.

Flavio Bolsonaro, figlio del presidente, ha scritto su Twitter che il malore accusato ieri dal padre è una diretta conseguenza di quanto accadde nel settembre del 2018, durante la campagna per le presidenziali, quando l’allora candidato fu accoltellato durante un comizio nello stato del Minas Gerais, nel sud del paese. In quell’occasione, Bolsonaro fu operato d’urgenza per la grave ferita riportata, che lo colpì all’intestino costringendolo al ricovero in terapia intensiva e a una colostomia.

As consequências da tentativa de homicídio por um ex-militante do psol continuam trazendo transtornos à saúde do meu pai @jairbolsonaro . Mas o mal nunca venceu nem vai vencer o bem! #OrandoPeloPresidente pic.twitter.com/CD556U9JbT — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 29, 2022

Dopo pochi mesi l’attentatore, Adélio Bispo de Oliveira, un oppositore di sinistra, fu assolto da un giudice federale per via della sua incapacità di intendere e di volere e, da allora, è diventato un obiettivo polemico costante della retorica di Bolsonaro, che ha sempre sostenuto che Oliveira volesse eliminarlo per motivi politici.

Secondo il sito di notizie G1, la first lady Michelle Bolsonaro, che era invece presente alla cerimonia, ha detto che suo marito «sta bene», mentre il ministro delle comunicazioni Fabio Faria ha parlato di «indisposizione».