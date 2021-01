Biden è diventato ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti

In una Washington D.C. blindata e senza pubblico – sostituito da una folla di bandiere americane – per via della pandemia, Joe Biden ha giurato questo pomeriggio ed è ufficialmente entrato in carica come 46esimo presidente degli Stati Uniti.

BREAKING: Joe Biden is sworn in as the 46th president pic.twitter.com/Plj2QsAVHC — Axios (@axios) January 20, 2021

Nel suo primo discorso da presidente, Biden ha ringraziato tutti gli ex presidenti presenti al suo insediamento – e c’erano tutti tranne Donald Trump – e ha esordito parlando dell’attacco al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. “Oggi non celebriamo la vittoria di un candidato ma della democrazia”, ha detto, democrazia che è “preziosa e fragile”. Ha poi elencato i problemi che ha ereditato dal suo predecessore: in primis la pandemia e le sue conseguenze sociali ed economiche, poi il cambiamento climatico e poi – ovviamente – un grosso problema di terrorismo interno.

“Serve la cosa più sfuggevole di tutte in una democrazia: l’unità”, ha proseguito, tornando su quello che è stato uno dei motivi principali della sua campagna elettorale – riuscire a rimettere insieme un Paese mai così diviso. Per farlo, ha detto il nuovo presidente, occorre “ripartire da zero” e “finirla con la guerra fra rossi e blu, conservatori e sinistra”. “Avremo bisogno l’uno dell’altro, avremo bisogna di tutta la nostra forza per uscire da questo incubo”, ha detto, parlando della pandemia – proprio ieri, il numero di americani morti per il Covid-19 ha superato i 400mila. Ed è stato dedicato a loro il suo primo atto ufficiale da presidente: un minuto di silenzio.

Biden si è poi rivolto al pubblico estero, compresi gli alleati storici degli Stati Uniti che negli ultimi 4 anni sono stati decisamente disorientati da Trump. “L’America è stata messa alla prova, e ne è uscita più forte. Ripareremo le nostre alleanze. Saremo una guida non con l’esempio della nostra forza, ma con la forza del nostro esempio”.