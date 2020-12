Beppe Sala ha annunciato che si ricandiderà a sindaco di Milano

Nella primavera 2021 si voterà per eleggere il sindaco di Milano al termine del mandato di Beppe Sala, eletto nel 2016 con il centrosinistra. Oggi, Sala ha annunciato che si ricandiderà, tramite un video pubblicato sui suoi account social.

Sala ha spiegato di aver preso la decisione di ricandidarsi dopo mesi di riflessione, nonostante i dati sul consenso di cui gode fossero buoni. “Volevo essere totalmente sicuro di avere le energie fisiche e mentali”, ha detto Sala. “Non mi candido per completare il lavoro ma per avviare una nuova fase: che sarà difficile, faticosa, ma sono convinto che riporterà Milano ad essere una città di ispirazione per il nostro paese, per l’Europa e per il mondo. Sono pronto”.

Il centrodestra non ha ancora annunciato il candidato che sfiderà Sala.