Una donna è stata manganellata da alcuni agenti della polizia locale di Milano

Il video lascia pochi dubbi, ma sicuramente va accertata la dinamica. Fatto sta che intanto è virale sui social e sta indignando moltissime persone, oltre a imbarazzare il Comune di Milano. Nelle immagini diffuse in rete si vedono tre vigili della Polizia locale che nel tentativo di bloccare una donna, utilizzano lo spray al peperoncino, ma nello stesso tempo infieriscono con numerosi colpi di manganello. Secondo quanto appreso finora, anche se le informazioni sono frammentarie, si tratterebbe di una donna di origini brasiliane di 41 anni, mentre non sono ancora chiari i motivi dell’intervento.

Tra gli studenti della Bocconi sta circolando questo video, girato dalle finestre della biblioteca, in cui si vede la Polizia locale malmenare con violenza una persona, anche dopo averla immobilizzata. @ComuneMI @BeppeSala ci sono spiegazioni? pic.twitter.com/APBzPvYpar — Roberta Villa (@RobiVil) May 24, 2023

Il video sarebbe stato girato a Milano nella zona Bocconi e, dopo la sua diffusione, ha portato anche il sindaco Giuseppe Sala a intervenire pubblicamente: «Non è certo una bella immagine, anzi è un fatto grave. Però per potere formalmente intervenire è necessario che la Polizia Locale faccia una relazione, nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni. Al netto di tutto ciò, mi sembra un fatto veramente grave. Non voglio dire cose non precise e aspetto di leggere la relazione, altrimenti rischierei di dare un commento generico e non posso farlo». Mentre il Comune ha diffuso una nota: «Stiamo facendo tutte le verifiche per capire cosa è successo quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti. La Polizia Locale è in contatto con autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura». E su quanto accaduto è intervenuta anche la senatrice dell’Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Cucchi: «Intendo andare fino in fondo su questa vicenda, finché non saranno chiarite tutte le dinamiche. Gli autori di tanta violenza non pensino di farla franca. Porteremo il caso in Aula. Le immagini che si vedono sono gravissime e non devono lasciare indifferenti, perché usare i manganelli, soprattutto in quella maniera, è vietato e il fatto che indossino una divisa non costituisce un’attenuante, semmai un’aggravante».

Immagini forti e che hanno scatenato le proteste sui social, visto che si vede una donna a terra con tre agenti, intorno a lei, per ammanettarla sferrano diversi colpi di manganello e spruzzano lo spray urticante. Secondo le informazioni che circolano, sembrerebbe che a chiamare la Polizia locale siano stati alcuni genitori allarmati per la presenza della donna che si aggirava senza vestiti e con fare molesto nei pressi dell’istituto Casa Del Sole all’interno del Parco Trotter in via Giacosa. Dopo quanto accaduto è stato informato il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e sarà aperto un fascicolo di indagine.