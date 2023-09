Un gregge di pecore ha ingurgitato più di 100 chili di marijuana

Per istinto di sopravvivenza si può fare qualsiasi cosa, anche divorare un centinaio di chili di marijuana, proprio come ha fatto un gregge di pecore in Grecia, dando vita a un episodio di cronaca allucinogeno ripreso da praticamente tutti i giornali.

È accaduto martedì in un serra vicino alla città di Almyros, nella Tessaglia. La zona dove si trovava la coltivazione era stata colpita dall’alluvione Daniel, lo stesso che ha colpito la città di Derna in Libia. Le piogge incessanti hanno generato scompiglio in tutta la regione con acquazzoni torrenziali e frane, sgretolando strade e ponti e paralizzando le forniture idriche vitali.

Il disastro ambientale ha privato il gregge dei pascoli necessari per nutrirsi. Le pecore, così, hanno dovuto arrangiarsi saccheggiando l’erba del vicino. Dopo l’abbuffata, il pastore ha notato dei comportamenti insoliti da parte delle capre. Il proprietario della serra in coltivazione (si trattava di marijuana scopo medico), già devastato dalle inondazioni della tempesta, è invece disperato.