Un ambientalista francese è stato placcato da una suora

A Saint-Pierre-de-Colombier, in Francia, la comunità della Famiglia Missionaria di Notre-Dame sta portando avanti i lavori per la costruzione di un nuovo centro religioso. Uno spreco di suolo che non è andato giù ad alcuni attivisti locali, riuniti ne gruppo Les Amis de la Bourge, che lunedì si sono presentati davanti al cantiere per bloccare i lavori in segno di protesta.

Una suora, però, non l’ha presa benissimo: ha fatto appello alla Fede, ha preso coraggio ed è intervenuta in prima persona per scacciare gli attivisti. Lo ha fatto con uno stile che in molti, a ragione, hanno definito “rugbyistico”: un placcaggio da fare invidia a Jonah Lomu.

Le gesta della religiosa sono state riprese da Nicolas Ferro, giornalista dell’emittente France 3. Che dire: godetevi lo spettacolo.