Un aereo ha rilevato dei “colpi” nell’area di ricerca del sottomarino Titan

Un aereo canadese ha rilevato dei suoni nell’area di ricerca dove si ritiene possa essere sparito il sommergibile Titan, secondo gli aggiornamenti interni inviati via e-mail dal Centro Operativo Nazionale del Department of Homeland Security (DHS) ottenuti dall’edizione americana di Rolling Stone. Nelle e–mail, i rumori vengono descritti come “colpi”. Una delle ipotesi è che possano provenire proprio dall’interno del sommergibile, che si stima abbia ancora circa un giorno di autonomia di ossigeno.

«RCC Halifax ha lanciato un P8 Poseidon (un aereo da pattugliamento marittimo, ndr) che ha capacità di rilevamento subacqueo dall’aria», si legge. «Il P8 ha dispiegato delle sonoboe (particolari tipi di boe in grado di rilevare onde acustiche e di trasmetterle ai mezzi di ricerca, ndr) che hanno segnalato un contatto in una posizione vicina alla zona di soccorso. Il P8 ha rilevato dei colpi nella zona a intervalli di 30 minuti. Quattro ore dopo è stato dispiegato un sonar aggiuntivo che ha avvertito ulteriori colpi».

La Guardia Costiera di Boston ha rifiutato di commentare i suoni di “colpi” segnalati, così come il Joint Rescue Coordination Center di Halifax, nel New Scotland. Il comando delle forze della flotta degli Stati Uniti, il DHS e la guardia costiera degli Stati Uniti non hanno risposto alle richieste di commento.

Da domenica non si hanno notizie del sottomarino: stava effettuando un’esplorazione nell’area in cui si trova il relitto del Titanic, il famoso transatlantico affondato nell’aprile del 1912. I quattro passeggeri a bordo insieme a un pilota sono stati identificati come l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood, suo figlio Suleman, l’esperto francese del Titanic Paul-Henri Nargeolet e Hamish Harding, presidente della società Action Aviation con sede a Dubai.