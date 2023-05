Tutto vero: il Napoli è campione d’Italia

Attualità

Carlo Rovelli, 7 brevi lezioni di propaganda

Dopo il discorso al Concertone, il fisico non smette di far parlare di sé per le sue opinioni sulla guerra. L'autore è diventato la nuova punta di diamante del sedicente "fronte pacifista italiano" (laddove "pace", spesso, significa resa incondizionata all'invasore)