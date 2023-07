«Sono finalmente libero». Guarda le prime immagini della scarcerazione di Patrick Zaki

Attualità

Le accuse di sessismo ai commentatori Rai dei Mondiali di nuoto

I telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi sono finiti al centro delle polemiche per alcuni commenti pronunciati durante la finale del trampolino sincronizzato femminile: «Questa è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si tocca, la si pizzica. Si La Do. Gli uomini devono suonare sette note, le donne soltanto tre»