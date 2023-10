Shani Louk, la ragazza rapita da Hamas durante un rave

Attualità

L'attivista iraniana Narges Mohammadi ha vinto il Nobel per la Pace

L'Accademia Svedese l'ha premiata per «la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e la sua lotta per promuovere i diritti umani e la libertà per tutti». Attualmente si trova in prigione, e in passato è stata sottoposta a diverse pene corporali