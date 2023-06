Sabrina Ferilli su Zelensky: «I traditori mi fanno orrore»

Attualità

Sessismo, machismo, mobbing: la “Chat degli 80” raccontata da chi c’era

Da giorni il mondo delle agenzie di Milano è in stato di agitazione: ieri We Are Social ha avviato un'investigazione per fare luce su una vecchia chat in cui i dipendenti maschi davano voti alle colleghe in base all'aspetto fisico. Abbiamo parlato con alcune persone a conoscenza dei fatti: «Chi partecipava lo faceva per tre ragioni: elogiare le ragazze con battute sessiste, fare body shaming e, soprattutto, conformarsi al cameratismo di gruppo»