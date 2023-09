Quando Stephen King rischiò il divorzio per colpa di ‘Mambo No. 5’

Tra le passioni che Stephen King coltiva da una vita c’è anche la musica: nei suoi romanzi vengono spesso citati dei dischi legati alla sua giovinezza. Quando uscì La storia di Lisey, l’autore realizzò anche una sconfinata playlist personalizzata su Apple Music, spaziando da Hank Williams a Jo Dee Messina.

Una volta, però, la sua melomania ha rischiato di metterlo nei guai: in un’intervista concessa a Rolling Stone US, King ha infatti raccontato di aver rischiato di divorziare da sua moglie. La “colpa” sarebbe da attribuire a una versione mix dance Mambo No. 5 (a Little Bit of…) di Lou Bega. In particolare, il re dell’horror ha raccontato di averla ascoltata così tanto da avere portato sua moglie, Tabitha Jane Spruce, a pronunciare una specie di ultimatum: «Se l’ascolti ancora una volta ti lascio, cazzo».

All’epoca stava lavorando al suo romanzo del 2011, 22/11/63, da cui è stata tratta anche una serie tv. King ha rivelato anche alcuni dettagli del suo processo creativo: ad esempio, ha spiegato che ama ascoltare musica techno o disco mentre lavora ai suoi libri: dal suo punto di vista è la soluzione perfetta, soprattutto perché non deve concentrarsi sui testi. Tra i suoi ascolti frequenti ci sono LCD Soundsystem e Fat Boy Slim.