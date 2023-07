Patrick Zaki è stato graziato

Ventiquattr’ore dopo la sentenza da parte del tribunale di Mansura che ha condannato Patrick Zaki a tre anni di reclusione, il presidente Abdel Fattah al Sisi ha deciso di concedere la grazia all’ex studente dell’università di Bologna.

Lo ha scritto l’agenzia di stampa Reuters citando fonti della presidenza egiziana. «Il Presidente Abdel Fattah al-Sisi (…) usa i suoi poteri costituzionali ed emette un decreto presidenziale che concede la grazia a un gruppo di persone contro le quali sono state pronunciate sentenze giudiziarie, tra cui Patrick Zaki e Mohamed El-Baqer, in risposta all’appello del Consiglio dei segretari del Dialogo Nazionale e delle forze politiche», ha scritto su Facebook un componente del Comitato per la grazia presidenziale egiziano, Mohamad Abdelaziz. Al-Sisi ha concesso la grazia anche a Mohamed al-Baqer, l’avvocato di Alaa Abdel Fattah, probabilmente il più noto prigioniero politico egiziano, come riporta il quotidiano statale al-Ahram.

«Oggi è un giorno felice» ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, augurandosi però che per Zaki venga abolito anche «il divieto di viaggio», nel caso non fosse già previsto dal decreto di grazia.