Open To Meraviglia, Armando Testa: «Grazie, ci avete fatto sentire milionari»

Abbiamo riso e scherzato osservando i grotteschi sviluppi della campagna “Open To Meraviglia”: la Venere influencer che il ministero del Turismo ha creato per pubblicizzare le peculiarità italiane, il dominio non acquistato per tempo, le traduzioni un po’ sgangherate, il vino sloveno e chi più ne ha più ne metta.

Nel bene e nel male, la creazione di Armando Testa è entrata a far parte del nostro immaginario collettivo. Non a caso, oggi l’agenzia ha acquistato un’intera pagina sul Corriere per palesare il suo punto di vista sulla faccenda e sfatare alcuni luoghi comuni (a partire dal costo dell’operazione).

«Quando una campagna di promozione turistica – scrive l’autore dello spot – rompe il muro dell’indifferenza e riesce a dar vita in soli 5 giorni da “Italia. Open to Meraviglia” ad un dibattito culturale così accesso, rappresenta sempre qualcosa di positivo. Grazie per le migliaia di commenti, meme, appassionate discussioni di questi ultimi giorni: ci hanno fatto sentire davvero la più grande agenzia italiana». «Grazie – prosegue Armando Testa sul Corriere – a chi ci ha fatto sentire milionari! Ma i 9 milioni di euro di investimento previsto da Enit sono destinati alla pianificazione media in tutti i principali mercati: Europa, Paesi del Golfo, Usa, Centro e Sud America, Cina, India, Sud Est Asiatico e Australia”. Poi conclude: “La Armando Testa ringrazia, e Venere con noi. Erano più di 500 anni che non si parlava di lei così tanto. Se non è meraviglia questa”.