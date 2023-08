Open To Inchieste: la Corte dei conti ha aperto un’indagine sulla Venere influencer

Vi ricordate di Open To Meraviglia, la campagna del ministero del Turismo costata 9 milioni di euro e incentrata su una Venere influencer chiamata a pubblicizzare le peculiarità artistiche, gastronomiche e paesaggistiche della nostra amata Nazione?

Bene, nelle ultime ore si è tornati a parlare di questo piccolo capolavoro comunicativo Made in Santanchè: secondo quanto scrive questa mattina Repubblica, la procura della Corte dei Conti del Lazio avrebbe avviato infatti avviato un’indagine sulla campagna promozionale del ministero del Turismo. L’ipotesi è che il ministero possa essere colpevole di danno erariale, e cioè di spreco di denaro pubblico, dopo aver investito grandi somme in un’operazione di comunicazione interrotta prima del tempo.

L’obiettivo dell’indagine è chiaro: capire come mai la “Venere Italia 23” – è il nickname per i social – sia scomparsa più di due mesi e, peraltro, proprio nel pieno dell’estate, quando sarebbe serviti non poco a sponsorizzare i luoghi del nostro Paese.

In effetti, guardando i profili social di Open To Meraviglia, il tempo sembra essersi fermato: l’ultimo post sul profilo Instagram della campagna è del 27 giugno, mentre i profili di Twitter, Facebook e TikTok non si trovano più. Su YouTube è stato cancellato lo spot di presentazione della campagna, che secondo Repubblica era costato 138mila euro, duemila euro in meno della soglia oltre la quale è necessaria una gara d’appalto pubblica.

Sempre secondo quanto riferito da Repubblica, contattata negli scorsi giorni, il ministro Santanchè avrebbe riferito che la sospensione delle attività dell’influencer digitale non sarebbe frutto di un intoppo o di problemi di contratto con l’agenzia di comunicazione incaricata (la Armando Testa), ma al contrario di «una scelta ponderata», per «far atterrare le campagne sul portale italia.it».