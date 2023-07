Negli Stati Uniti sarà possibile ottenere la pillola anticoncezionale senza ricetta

La Food and Drug Administration (FDA), l’authority che si occupa di regolare il mercato dei prodotti alimentari e farmaceutici negli Stati Uniti, ha preso una decisione storica in relazione al diritto all’aborto approvando la commercializzazione di Opill, la prima pillola anticoncezionale ottenibile senza presentare una ricetta.

Opill è prodotta da Perrigo, una casa farmaceutica irlandese, ed è già disponibile tramite prescrizione medica: a partire dai primi mesi del 2024, l’obbligo di ricetta cadrà e sarà messa in commercio come pillola da banco. Al momento, non si hanno notizie sul suo prezzo ma Frédérique Welgryn, vicepresidente globale di Perrigo, ha dichiarato che l’azienda si è impegnata a per rendere il farmaco «accessibile per donne e persone di tutte le età».

«L’approvazione di oggi segna rende possibile ottenere un metodo abortivo senza ricetta medica, e sarà un’opzione disponibile per milioni di persone negli Stati Uniti», ha dichiarato in una nota Patrizia Cavazzoni, direttrice del Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della FDA. Se utilizzata nella maniera corretta, ha aggiunto, la contraccezione orale tramita Opill sarà «sicura e dovrebbe essere più efficace dei metodi contraccettivi senza prescrizione medica attualmente disponibili per prevenire una gravidanza indesiderata».

«Oggi è un giorno davvero importante per la salute delle donne a livello nazionale», ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Perrigo Patrick Lockwood-Taylor, aggiungendo che il prodotto della sua azienda «ha il potenziale per trasformare radicalmente l’accesso delle donne alla contraccezione».

Da quando, lo scorso anno, la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe vs Wade, abolendo di fatto la garanzia federale del diritto all’aborto, l’accessibilità della contraccezione è diventata una questione sempre più urgente a livello nazionale: l’ok alla vendita di Opill rappresenta una svolta anche dal punto di vista politico.