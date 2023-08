Mark Zuckerberg critica Elon Musk perché sta evitando lo scontro: «È ora di andare avanti»

In un post su Threads domenica Mark Zuckerberg criticato Elon Musk perché continua a evitare l’ormai famigerati cage match.

Musk ha ripetuto di nuovo questa settimana i dettagli del combattimento – inclusa la sua sede romana, le informazioni in streaming e a chi andranno i proventi – ma non ha ancora stabilito una data per l’evento, cosa che avrebbe frustrato Zuckerberg al punto di annullare tutto (per ora), come ha scritto mister Meta.

“Direi che siamo tutti d’accordo sul fatto che Elon non sia serio ed è ora di chiudere la questione e andare avanti”, ha scritto Zuckerberg. “Gli ho dato un appuntamento. Dana White (presidente dell’Ultimate Fighting Championship, ndt) si è offerto di rendere lo scontro una competizione legittima per beneficenza. Elon non vuole confermare una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico e ora chiede invece di fare un altro giro di allenamenti nel mio cortile”.

In uno tweet separato l’autore Walter Isaacson, che sta scrivendo una biografia su Musk, ha confermato l’affermazione di Zuckerberg tramite i messaggi di testo di Musk stesso. Eccoli.

I got this text message from Elon Musk at 4:44am CT showing a screenshot of some text messages in which he tells Mark Zuckerberg they should fight this Monday at Zuckerberg’s home in Palo Alto. pic.twitter.com/krgRsH5P5G — Walter Isaacson (@WalterIsaacson) August 13, 2023

A giugno le tensioni tra i due mogul della tecnologia sono esplose al punto in cui Musk ha detto che sarebbe stato “pronto per un cage match” contro la sua nemesi di Meta. Zuckerberg ha risposto secco: “Mandami la posizione”. Musk ha quindi raccolto il guanto di sfida: “Se dici davvero, lo farò”.

Nei mesi successivi i due hanno discusso la logistica dello scontro sulle proprie app social, ma non hanno mai fissato una data per l’evento. Zuckerberg – che pratica il jiujitsu brasiliano da un anno ed era il favorito per le scommesse nell’ipotetico match – non ha chiuso del tutto il capitolo su una sfida con Musk, ma ha consigliato al suo avversario di prenderla sul serio.

“Se mai Elon volesse prendere sul serio e fissare un vero appuntamento, programmare un evento ufficiale, sa come contattarmi”, ha scritto Zuck. “Altrimenti, è tempo di andare avanti. Mi concentrerò sulla competizione con persone che prendono lo sport sul serio”.