L’esecuzione di Tymofiy Shadura è diventata il simbolo della resistenza ucraina

Da ieri la discussione pubblica sulla guerra è stata monopolizzata da un video di pochi secondi che mette in scena un’esecuzione: nel filmato si vede un prigioniero di guerra sulla quarantina che fuma una sigaretta guardando fisso in camera. Dopo qualche tiro, pronuncia le sue ultime parole: «Slava Ukraini», che in ucraino significa: «Gloria all’Ucraina», uno dei motti della resistenza all’invasione russa. Pochi secondi dopo, dietro l’obiettivo, qualcuno risponde in russo: «Muori bastardo», e partono numerosi colpi con fucili d’assalto che uccidono l’uomo sul colpo.

Stando a quanto ricostruito nelle ultime ore, il soldato ucciso dovrebbe chiamarsi Tymofiy Shadura, quarant’anni. Faceva parte di un battaglione di stanza a Bachmut – una cittadina dell’est ucraino dove, da qualche mese, si concentrano gli scontri più violenti – risultava disperso dallo scorso 3 febbraio. Al momento, non ci sono prove certe che ad uccidere l’uomo siano state le forze russe, né certezze relative al momento in cui il video è stato girato; tuttavia, si tratta dell’ipotesi maggiormente accreditata. Una possibile conferma della sua corretta identificazione è arrivata dalla sorella, che ha dichiarato alla giornalista Sofia Kochmar-Tymoshenko di essere «sicura al 100%, questo è mio fratello: sono i suoi occhi, la sua voce e il modo in cui fumava una sigaretta». Nel frattempo, il dipartimento investigativo del servizio di sicurezza ucraino sta lavorando per identificare i responsabili. L’autorità ha aperto un’indagine ai sensi della legge del Paese contro la «violazione delle leggi e dei costumi di guerra». A renderlo noto è il procuratore generale dell’Ucraina Andriy Kostin, aggiungendo: «Anche la guerra ha leggi. Ci sono norme di diritto internazionale sistematicamente trascurate dal regime criminale russo. Prima o poi il delitto sarà punito. Tutti i soggetti coinvolti saranno ritenuti responsabili nei confronti della legge».

L’esecuzione di Shadura è diventata il simbolo della resistenza ucraina. Lunedì il presidente Volodymyr Zelensky ha definito il prigioniero di guerra come un eroe. «Oggi è stato pubblicato un video degli invasori che uccidono brutalmente un guerriero che coraggiosamente gli ha detto in faccia: «Gloria all’Ucraina!» […] Troveremo questi assassini», ha detto, sfruttando la forza simbolica di un filmato destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva.

BREAKING:

The Ukrainian hero who defiantly said “Glory to Ukraine” before being murdered by Russian soldiers has been identified by his sister.

40-year-old Tymofiy Shadura was captured near Vuhledar, in the Donetsk region.

Rest In Peace Tymofiy. Ukraine will never forget you! pic.twitter.com/1NnHlBA0Gq

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2023