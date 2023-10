Le vittime del blitz di Hamas durante il rave party Supernova

Non ci sono ancora stime precise relative al numero di vittime coinvolte nell’attacco di Hamas al festival musicale israeliano Supernova, il rave party durante il quale è stata rapita Shani Louk, una tatuatrice con doppia cittadinanza tedesca e israeliana.

Secondo i media israeliani, però, le persone uccise durante l’attacco di Hamas sarebbero almeno 260: i testimoni hanno raccontato di aver visto i miliziani sparare contro le ragazze e i ragazzi che cercavano di scappare o di nascondersi.

Terrorists from Gaza attacked an outdoor party near Kibbutz Urim in Southern Israel.

Attendees recount harrowing moments of gunfire, with many still in hiding.

Concerns grow about potential casualties.

