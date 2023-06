Le accuse di sessismo ai conduttori Formula 1 di Sky

La polemichetta della settimana ha a che fare con la Formula 1, e ha come protagonisti Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, entrambi ex piloti e, attualmente, in forza al team di commento di Sky.

I due sono stati accusati di sessismo nei confronti di due ragazze presenti in quel momento nel paddock, visibili in diretta TV alle spalle di Federica Masolin (come al solito conduttrice del programma assieme a Valsecchi). Lo scambio di battute incriminato è il seguente: «Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel pacchetto di aggiornamenti, se si gira», ha provocato Bobbi indicando le ragazze. «Già li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli, io alzo le mani!» ha risposto Valsecchi (di seguito il video).

ANCORA #politicallyMerd #Bobbi e #Valsecchi fanno siparietto simpatico (manco la prima volta) ove anche @FedericaMasolin pare divertita Ma il tribunale dei social impone Scuse e Sospensione.. ROBELLIAMOCI.

O di sto passo non potremo manco dire "che gran gnocca" VAFFANCULO.

Al rientro in studio dopo il servizio, lo scambio ricomincia. Bobbi cerca di smarcarsi e mostra alcuni segni di pentimento, rendendosi forse conto di aver esagerato. Valsecchi, invece, ha continuato a scherzare: «Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose».

Subito dopo, come da pronostici, i due sono stati travolti dall’indignazione, in primis dai social, con migliaia di condivisioni, commenti e insulti, e successivamente anche dai media, che hanno cavalcato la polemica delle ultime ore riprendendo il video incriminato.

Sta circolando una voce secondo cui Bobbi e Valsecchi non saranno presenti in occasione del prossimo Gran Premio, in programma in Canada nel weekend del 16-18 giugno. Non ci sono però conferme o smentite da parte di Sky.

«Mi dispiace tanto. Sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky», ha scritto Valsecchi in una storia Instagram. E lo stesso ha fatto anche il collega Bobbi: «Nonostante non fosse nelle mie intenzioni, ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne».