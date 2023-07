Le accuse di sessismo ai commentatori Rai dei Mondiali di nuoto

Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, i due telecronisti che seguono i Mondiali di nuoto per la Rai, sono finiti al centro delle polemiche per via di alcuni commenti sessisti pronunciati nel pre gara della finale del trampolino sincronizzato femminile.

Contesto: 1) l'uscita sui cinesi è avvenuta alla sesta rotazione della piatta maschile, più o meno 7 e qualcosa, è ancora disponibile su raiplay

2) quelle sulle donne sono avvenute tra 15 minuti prima la finale e la prima rotazione (che non è su raiplay, la gara parte dalla 2a) — D⅜ (@defrogging) July 17, 2023

Tutto è partito dalla denuncia di un account anonimo su Twitter, che ha pubblicato lo screenshot di una pec inviata a Viale Mazzini per lamentare una serie di «commenti sessisti, stereotipati e vergognosi». «Le olandesi sono grosse. Ma tanto a letto sono tutte uguali», una delle frasi citate. «Questa è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si tocca, la si pizzica. Si La Do. Gli uomini devono suonare sette note, le donne soltanto tre». E ancora: «Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano».

Leonarduzzi si è smarcato dalle accuse dell’utente e anzi, secondo quanto riportato da LaPresse, dal suo punto di vista «non si tratta assolutamente di commenti sessisti». «Ho solo detto una barzelletta da bar “si la do” al mio commentatore durante la pausa del Tg, che non poteva sentirsi dal nostro microfono, ma a mia insaputa il microfono di RaiPlay non è stato chiuso e io avevo buttato giù la cuffia perché dopo ore di diretta c’era il Tg», ha spiegato il telecronista.

Non sono le uniche frasi contestate a Leonarduzzi: durante la finale dell’eliminatoria sincronizzata maschile del trampolino, infatti, il telecronista avrebbe ironizzato sui difetti di pronuncia diei cinesi, distorcendo la “r” con fare caricaturale («Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo, la frase che ha pronunciato riferendosi al tuffatore italiano Riccardo Giovannini).

Rai, frasi «sessiste e razziali» dai telecronisti ai Mondiali di Nuoto. Le scuse di Leonarduzzi: «Ho fatto solo una battuta». Ma arriva la procedura disciplinare – Open

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Finora, però, il commentatore non si è mostrato particolarmente pentito. Sempre a Lapresse ha spiegato: «Chiedere scusa? Sì, ma solo ai telespettatori che hanno sentito la barzelletta a causa di un errore tecnico. Prendo le distanze da quanto accaduto e dalle accuse di sessismo. Sul fatto che ho detto della corporatura grande delle atlete olandesi, lo faccio anche per gli uomini quando hanno un fisico grosso e ben strutturato. Quindi si sta montando un polverone, un caso dal quale prendo le distanze».

Nel frattempo, la Rai ha avviato una procedura di contestazione nei confronti di Leonarduzzi e del collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi: da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio.