L’assalto al parlamento brasiliano è la Capitol Hill di Bolsonaro?

Che l’assalto trumpista al Campidoglio avesse creato un precedente pericoloso lo si era capito anche in Italia quando, nell’ottobre del 2021, in occasione della manifestazione anti Green Pass organizzata a Roma da alcuni gruppi neofascisti e dal movimento dei ristoratori #IoApro, era stata presa d’assalto la sede della CGIL.

L’esempio di Capitol Hill deve essere servito da lezione anche ai sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro che, da qualche ora, hanno preso d’assalto le sedi delle massime istituzioni del Paese in segno di protesta contro la vittoria elettorale (legittima) di Lula.

Dopo i risultati sfavorevoli dello scorso novembre, Bolsonaro – pur avendo autorizzato il suo capo di gabinetto ad avviare il trasferimento dei poteri nei confronti di Lula – non ha mai riconosciuto esplicitamente la sconfitta, e diversi osservatori avevano ipotizzato uno scenario di questo tipo.

URGENTE: Invasores quebram vidraças da chapelaria do Congresso e invadem a Câmara dos Deputados. Extremistas já estão no Salão Verde e nos anexos do prédio. Também houve invasão ao Palácio do Planalto. Presidente Lula não está no local. pic.twitter.com/lP91pLqTuf — Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023

Alla fine, come in una profezia che si auto adempie, i timori sono diventati realtà: migliaia di sostenitori bolsonaristi hanno sfondato le barriere attorno all’edificio del parlamento e sono entrati in massa al suo interno, molti dei quali con bandiere del Brasile avvolte attorno alle spalle. Oltre alla sede del congresso, i manifestanti sono riusciti a fare breccia anche in altre sedi istituzionali, come il palazzo presidenziale, il Palácio do Planalto, e la sede della Corte suprema federale, la massima magistratura brasiliana.

Il presidente Lula – che in questo momento non si trova a Brasilia ma nello stato di San Paolo, in visita ad alcune aree alluvionata – ha convocato una riunione d’emergenza con i ministri dell’esecutivo e ha fatto sapere che tutti i manifestanti verranno identificati e puniti per il loro coinvolgimento nell’assalto. Inoltre, ha annunciato che firmerà un decreto di emergenza che consentirà al governo federale di intervenire e attuare «qualsiasi misura necessaria» per riportare l’ordine nella capitale: il decreto rimarrà in vigore fino al 31 gennaio.

Sostenitori arrabbiati che non riconoscono un risultato elettorale legittimo, un presidente sconfitto che si ostina a parlare di brogli, sedi istituzionali prese d’assalto, scontri col la polizia. Manca solo lo sciamano ma, insomma, è un brutto film che abbiamo già visto.