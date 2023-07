La disputa tra Rai e Fazio per i profili social di ‘Che tempo che fa’

Il braccio di ferro tra la Rai e Officina, la società di produzione di Fabio Fazio, per il controllo degli account social di Che tempo che fa sta tenendo banco sui giornali. Dopo l’addio del conduttore a Viale Mazzini, destinazione il canale Nove, i profili della trasmissione sono stati progressivamente trasformati in pagine di archivio e poi spenti: questo perché, come ha comunicato la Rai, «l’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà».

Nei giorni scorsi un’indiscrezione pubblicata da TvBlog aveva parlato di una trattativa difficile tra le parti. Riassumendo: l’offerta di Fazio per riottenere le pagine social sarebbe troppo bassa: le pagine di Che tempo che fa varrebbero almeno un milione di euro, e l’offerta che Officina ha presentato alla Rai per rilevarle sarebbe stata molto inferiore. Insomma: da una parte il servizio pubblico ne rivendica la titolarità, dall’altra il conduttore vorrebbe portarsi dietro follower e un archivio di contenuti digitali estremamente ricco. In particolare sugli account Facebook e Twitter, che la Rai ha di fatto oscurato, mentre su Instagram l’account resta visibile, con i suoi 591mila follower e soprattutto con i 17.900 post, con stralci delle interviste della domenica sera al gotha dello spettacolo, della politica, dello sport e dell’intrattenimento in genere, nazionale e internazionale.

«Come avete visto i profili social di Che Tempo che Fa non sono attivi – ha spiegato in un video postato su Twitter – anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati, addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione, non dà alcun vantaggio per altro a chi lo ha fatto. Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere per altro che improvvisamente tengano a Che Tempo che Fa. Un po’ tardivamente però per certi versi ha un che di positivo».