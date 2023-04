In Sicilia c’è stato uno dei più grandi sequestri di cocaina di sempre

Come riportato dalle principali agenzie stampa italiane, questa mattina la Guardia di Finanza ha sequestrato circa due tonnellate di cocaina.

Parliamo di un carico enorme, a detta degli investigatori uno dei più consistenti mai rinvenuti all’interno territorio nazionale. Tanto per rendere conto delle proporzioni, basti pensare che il valore economico della merce è stato stimato in circa 400 milioni di euro.

Il sequestro è avvenuto al largo della costa orientale della Sicilia: secondo quanto ricostruito, la droga non era nascosta in un’imbarcazione ma divisa in 1600 panetti a loro volta imballati in una settantina di colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti per evitare infiltrazioni d’acqua e preservare il più possibile la merce. A detta degli investigatori, l’ipotesi più probabile è che si trattasse di un carico lasciato in mare da navi cargo, che avrebbe dovuto essere recuperato da chi di dovere per poi venire trasportato sulla terraferma.