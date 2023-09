Il capo di Ryanair è stato preso a torte in faccia da due attiviste del clima

Il capo della compagnia aerea Ryanair, Michael O’Leary, è stato colpito con delle torte in faccia da due attiviste per il clima mentre si trovava davanti al palazzo della Commissione Europea, a Bruxelles. O’Leary si era recato in Belgio per farsi portavoce della protesta contro i ripetuti scioperi dei controllori del traffico aereo nell’Unione Europea, che sta avendo un impatto finanziario notevole sulla compagnia irlandese.

Benvenuto in Belgio", ha detto uno degli attivisti mentre tirava la torta. "Stop all'inquinamento degli aerei", ha detto l'altra attivista. O'Leary – che posava accanto a un'immagine di cartone della presidente Ursula von der Leyen – ha riso della bravata #ANSA pic.twitter.com/AGpGlSNMbb — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 7, 2023

Dopo aver colpito O’Leary, una delle attiviste ha esclamato ironicamente: «Benvenuto in Belgio». «Stop all’inquinamento degli aerei», ha urlato l’altra manifestante. O’Leary, che posava accanto a un cartonato di Ursula von der Leyen, ha reagito con una risata.

«Accoglienza calorosa a Bruxelles oggi per festeggiare le nostre 7 nuove rotte per l’Inverno 2023: i passeggeri sono così soddisfatti delle nostre rotte e della petizione che stanno festeggiando con una torta. Abbiamo tariffe basse e gustose!», ha postato ironicamente su X (ex Twitter) la stessa Ryanair, allegando anche una foto dell’Ad macchiato di crema.