Il bacio che sta facendo discutere in Spagna

Musk vs Zuckerberg in Italia: verità o finzione?

Non sappiamo come si evolverà questo remake di 'Rocky' in salsa Big Tech, ma la notizia ha generato il solito dibattito ultra-polarizzato tra chi vede questa iniziativa come uno sfregio e chi come un’occasione irrinunciabile per pubblicizzare il nostro patrimonio storico e artistico