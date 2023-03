I trumpisti che vogliono vendere “sperma no vax” su Internet

Gettr è un social media ultra conservatore creato da Jason Miller, ex assistente e portavoce di Donald Trump. La piattaforma ha conosciuto una discreta fama soprattutto all’indomani dell’assalto al Campidoglio del gennaio del 2021, configurandosi come uno spazio in cui una coalizione composita di estremisti di destra, trumpiani e cospirazionisti di varia natura avrebbero potuto confrontarsi e portare avanti il mito del Tycoon – una reazione alle restrizioni germogliate dopo i fatti di Capitol Hill, quando diversi social media hanno limitato l’utilizzo dei social a Donald Trump, tra cui Twitter, Facebook e Instagram bandendolo dalle loro piattaforme.

Per allargare il proprio giro di affari, l’amministrazione del social filotrumpista ha avuto un’idea geniale: trasformarsi in un centro di smistamento dello sperma umano. Non uno sperma generico, però: come riporta l’edizione americana di Rolling Stone, infatti, i vertici aziendali vorrebbero creare un mercato dedicato allo sperma di uomini che non hanno ricevuto alcuna vaccinazione contro il Covid–19.

Se vi state chiedendo da dove potrebbe provenire una domanda di “sperma non vaccinato”, be’, la risposta (ahinoi) è piuttosto semplice: tra le varie teorie del complotto legate ai vaccini anti–covid, una piuttosto in voga negli spazi digitali abitati dall’estrema destra americana suggerisce che le iniezioni farebbero parte di una oscura macchinazione per compromettere la fertilità del genere umano e causare una crisi demografica. I sostenitori di questa teoria si descrivono spessissimo “purosangue” – facendo il verso a un termine utilizzatissimo nella saga di Harry Potter – e prefigurano un futuro in cui saranno chiamati a “sacrificarsi” per ripopolare il pianeta (è superfluo specificarlo ma, ovviamente, sono tutte sciocchezze: i Centers for Disease Control and Prevention hanno ripetutamente smentito le teorie del complotto secondo cui i vaccini Covid-19 comprometterebbero la fertilità maschile o femminile).

Guo Wengui, un miliardario fuggitivo dal Partito Comunista Cinese, vicino al cerchio magico trumpiano e tra i più noti finanziatori di Gettr (nonostante la piattaforma abbia a più riprese smentito questo legame), arrestato a New York lo scorso 15 marzo con l’accusa di avere orchestrato una frode da un miliardo di dollari, è uno dei principali sostenitori di questa bizzarra teoria. «Tutti gli spermatozoi e gli ovuli dei compagni combattenti saranno messi all’asta su Gettr tra il 1° giugno e il 6 giugno 2023», aveva dichiarato Guo in una controversa live dello scorso 22 febbraio. «Sarà l’evento più significativo di quest’anno. Metteremo all’asta lo sperma e gli ovociti migliori, che ovviamente includono il mio sperma», aveva precisato.

Che dire: tra le follie emerse dopo il biennio pandemico, la banca dello sperma non vaccinato merita un posto di rilievo.