I TheBorderline lasceranno YouTube

Dopo l’incidente di Casal Palocco della scorsa settimana in cui ha perso la vita Manuel, un bambino di cinque anni, i TheBorderline hanno comunicato che interromperanno la loro attività su YouTube.

«I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore», ha scritto il gruppo in un video pubblicato sulla piattaforma, spiegando che «La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel».

Mercoledì scorso i TheBorderline erano a bordo di un SUV della Lamborghini: lo avevano affittato il giorno prima per realizzare una challenge da pubblicare sul loro canale. La sfida prevedeva la loro permanenza all’interno dell’auto per un totale di cinquanta ore (non tutte da trascorrere necessariamente alla guida). Nel pomeriggio, i cinque sono andati a schiantarsi contro una Smart che in quel momento era guidata da Elena Uccello e che trasportava due bambini: la vittima e sua sorella. Mamma e figlia sono attualmente ricoverate, ma per fortuna non sono in pericolo di vita. Matteo di Pietro, il ventenne alla guida del SUV, è invece indagato per omicidio stradale ed è stato trovato positivo ai cannabinoidi.