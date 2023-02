I bambini ucraini nei campi d’addestramento russi sono l’orrore sommerso di questa guerra

Il rapporto divulgato dallo Yale Humanitarian Research Lab porta alla luce una delle realtà sotterranee della guerra d’invasione russa in Ucraina: quella delle migliaia bambini che, nell’ultimo anno, hanno subito l’opera ldi indottrinamento dei campi d’addestramento russi.

!NEW REPORT!: Russia has held more than 6,000 children from Ukraine in 43+ camps and other facilities for systematic re-education, and in some cases foster/adoption from Black Sea to Russia’s Far East finds @HRL_YaleSPH in @ObserveConflict @StateCSO https://t.co/x7WoSnH5Ia pic.twitter.com/yT5urd5Bcb — Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) February 14, 2023

I risultati dell’indagine, condotta con metodi open source senza contatti diretti con testimoni e vittime, sono, come specificato nel report, ancora preliminari e probabilmente i numeri riportati, già spaventosi, potrebbero essere estremamente parziali.

I dati divulgati dall’indagine lasciano poco spazio all’immaginazione: dal febbraio dello scorso anno, circa seimila bambini (alcuni dei quali di appena quattro mesi) sono stati condotti in 43 campi in tutta la Russia, anche in Crimea e in Siberia, nell’ottica di ricevere «un’educazione patriottica e militare a favore della Russia». Tradotto: fare tabula rasa delle proprie radici etnica e culturali per trasformarsi in ingranaggi della propaganda putiniana.

Dai resultati del rapporto è emerso che, in almeno due campi, la data di rientro dei bambini è stata ritardata di settimane, mentre in altre due strutture il rimpatrio è stato posticipato a tempo indeterminato.

Lo studio evidenzia anche le modalità attraverso cui le autorità russe stanno inculcando ai propri ospiti un punto di vista favorevole a Mosca attraverso, in primis attraverso le leve dell’istruzione: programmi scolastici manipolati o compiacenti, gite in luoghi patriottici e discorsi dei veterani.

I bambini avrebbero anche ricevuto un addestramento militare, venendo introdotti all’utilizzo delle armi da fuoco – Nathaniel Raymond, un ricercatore di Yale che ha partecipato alla stesura del rapporto, ha spiegato che non ci sono prove che siano stati mandati a combattere.

L’altro filone sommerso di questo conflitto è quello delle adozioni e dell’affidamento dei bambini provenienti dall’Ucraina, circostanza che potrebbe configurare un crimine di guerra. I numeri divulgati parlano di 350 bambini adottati da famiglie russe, a fronte di più di mille in attesa di adozione.

Tra le principali giustificazioni della deportazione indicate come «motivazioni» nei documenti russi vi sono «l’accesso a campi ricreativi», «l’evacuazione dal fronte del conflitto», «l’evacuazione per motivi medici» e «l’adozione da parte di famiglie russe».

La maggior parte delle famiglie ha pochissime informazioni sullo stato e l’ubicazione dei propri figli: quando il commentatore di turno parla in maniera lusinghiera dell’operato di Putin, dovremmo ricordarci anche di loro.