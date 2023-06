Harry e Meghan stanno divorziando?

Dopo il battage e le dietrologie che hanno circondato il (presunto) incidente d’auto a New York – quasi una catastrofe per i diretti interessati, decisamente meno grave a detta di polizia e testimoni – la stampa britannica è tornata a parlare insistentemente di Harry e Meghan, toccando l’argomento più spinoso in assoluto: il possibile divorzio dei duchi di Sussex.

Martedì il quotidiano britannico Telegraph ha pubblicato un articolo dal titolo parecchio perentorio: The Sussexes will not divorce: their marriage is their power.

Nel pezzo, commentando le voci che negli ultimi giorni hanno parlato di una separazione sempre più plausibile, Petronella Wyatt, esperta di questioni reali, evidenziava che «L’opportunità ha tenuto insieme più relazioni di quella cosa folle chiamata amore», suggerendo che Harry e Meghan avrebbero sviluppato gli anticorpi utili per resistere a qualsiasi scossone.

Ma perché l’argomento divorzio ha iniziato a tenere banco? Galeotto fu un commento dell’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, che durante un’intervista concessa a CB News ha dichiarato: «Sono l’unica persona nel Regno Unito che sta pensando che Harry si sia finalmente svegliato? Ha visto la verità su ciò che sua moglie sta facendo e che è stato sottoposto al lavaggio del cervello e ipnotizzato dalla sua bellezza o qualcosa del genere? Perché lo sappiamo tutti ma sembra che lui non lo capisca». Insomma, a detta di Burrell, il principe rimarrebbe con la moglie solo per via dei due figli – Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 il prossimo 4 giugno. Si tratta, ovviamente, di un’opinione personale: non si sa se Burrell e Harry abbiano o abbiano avuto dei rapporti dopo la morte della principessa Diana; peraltro, il maggiordomo ha capitalizzato moltissimo il suo passato al servizio della Corona, costruendo un piccolo impero costellato da libri, interviste e apparizioni televisive. Ogni tanto attira l’attenzione su di sé con qualche segreto da rivelare e su ciò che avrebbe voluto la principessa.

Alle insinuazioni di Burrell fanno eco quelle di un’editorialista di Sky News, Louise Roberts, secondo cui negli scorsi mesi Harry avrebbe contattato degli avvocati divorzisti per preparare il terreno e comprendere il da farsi.

I problemi sarebbero legati allo stile di vita a cui aspirano i due. Da un lato c’è Meghan, che vorrebbe essere più presente agli eventi mondani e ritagliarsi un ruolo di rilievo nel mondo dello spettacolo; dall’altro lato c’è un Harry più schivo e riservato, che vorrebbe condurre una vita il più possibile lontana dai riflettori. Se in primo momento la coppia sarebbe riuscita a trovare un punto di incontro, la promozione del libro Spare avrebbe fatto capire a Harry di aver bisogno di stare lontano da questo mondo.