Gli uomini sono ossessionati dall’Impero Romano?

In questi giorni si sta parlando moltissimo di un trend diffuso negli Stati Uniti e che sta iniziando a consolidarsi anche alle nostre latitudini: l’attrazione degli uomini per l’Impero romano, la sua iconografia e l’immaginario che è capace di evocare.

La questione ha preso piede, in particolare, su TikTok: seguendo l’hashtag #romanempire non è raro imbattersi in una miriade di contenuti dedicati all’Impero romano. Nella maggior parte dei casi, si tratta di brevi video in cui la fidanzata di turno chiede al proprio compagno con che frequenza pensa agli antichi Romani – una frequenza abbastanza alta, dato che le risposte vanno dalle tre volte al giorno alle quattro al mese. Si tratta, ovviamente, di contenuti ironici e leggeri, che come spesso accade non hanno un qualche tipo di collegamento con la realtà e non sottendono alcun messaggio politico.

Eppure c’è chi ha provato ad approfondire: ad esempio, sul New York Times, Callie Holtermann e Franco Rojas hanno provato a chiedere qualche spiegazione a Kevin Feeney, un docente della New York University che tiene un corso introduttivo sulla storia romana – un corso che, ironia della sorte, è frequentato al 60% da maschi. «Comincio a stancarmi di sentirmi fare domande su questo argomento», ha detto Rojas, che ha liquidato la cosa parlando di una «totale assurdità». Holtermann e Rojas hanno intervistato anche Judith Hallett, professoressa emerita di studi classici all’Università del Maryland, che ha descritto l’antica Roma come «un luogo dove esistevano molte diverse definizioni di mascolinità». Secondo Hallett, l’interesse per l’Impero romano da parte degli uomini potrebbe essere ricollegato all’influenza della “romanità” sulla cultura pop: la storia romana è stata spesso raccontata attraverso film come Il Gladiatore, vincitore dell’Oscar nel 2000 per il miglior film, e serie tv come Spartacus.

Il Washington Post ha provato a ricostruire la catena degli eventi. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano americano, l’ossessione maschile per l’Impero romano è diventata un tema di discussione frequente soprattutto grazie al profilo TikTok di un creator conosciuto come “Gaius Flavius”, che realizza video divertenti a tema Impero romano, che mercoledì scorso ha pubblicato un video in cui si rivolgeva al suo pubblico femminile dicendo: «Molte di voi non capiscono quanto spesso gli uomini pensino all’Impero romano. Chiedete al vostro marito/fidanzato/padre/fratello – sarete sorprese dalle loro risposte».