Gli italiani cercano in massa ‘Temptation Island’ su Pornhub

Il ritorno di Tempation Island genera effetti impronosticabili. Uno su tutti? Le tre ore settimanali di Temptation influiscono anche nelle visualizzazioni di siti che contengono video decisamente più pruriginosi di quelli mostrati durante i falò di confronto: le piattaforme di streaming porno. Non ci credete? Fate malissimo, perché Pornhub ci ha comunicato in esclusiva come varia il suo traffico nel nostro Paese durante la messa in onda del programma.

La piattaforma leader nell’intrattenimento per adulti ha estrapolato alcuni dati in esclusiva per Rolling Stone Italia, realizzando anche un apposito grafico per rappresentare l’oscillazione del traffico durante la messa in onda. Ciò che abbiamo scoperto potrebbe sembrare surreale, ma è la realtà: in Italia, lunedì scorso, le ricerche con la parola “Temptation” (e quindi chiaramente legate al programma) hanno vissuto un aumento vertiginoso, pari al 721%.

Evidentemente, la presentazione delle 7 coppie, un Filippo Bisciglia in stato di grazia, il falò di Vittoria e Daniele e gli scazzi tra Isabella e Manu hanno la meglio su qualsiasi velleità masturbatoria del caso.

Non a caso, anche durante la giornata successiva, martedì 27, le ricerche sono rimaste a +690% rispetto alla media, segno che gli italiani sono così ossessionati dal programma da averlo cercato in massa su Pornhub anche dopo la fine della puntata.

Anche l’oscillazione di traffico che si è verificata durante la messa in onda conferma che il programma è ormai un guilty pleasure irrinunciabile per gli spettatori nostrani.

Com’è possibile osservare dal grafico in allegato, in Italia il traffico ha iniziato a scendere intorno alle 21:00, segno che gli spettatori erano già davanti alla tv aspettando l’inizio, e ha toccato il picco in negativo di -12.6% intorno alle 22:00, per poi risalire verso la fine del programma.

Una perdita di traffico così importante si registra solo durante grandi eventi che catalizzano l’attenzione del pubblico, e infatti il dato di -12.6% matcha perfettamente con gli ascolti record realizzati da Temptation lunedì. Negli scorsi anni, la perdita del traffico su Pornhub era stata decisamente minore, e le ricerche legate al programma erano aumentato “solo” del 150%. Insomma: l’interesse da parte degli italiani verso il fenomeno Temptation aumenta esponenzialmente, un po’ come il fascino discreto di Bisciglia.