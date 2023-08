Giorgia Meloni ha querelato Brian Molko dei Placebo

Giorgia Meloni ha denunciato Brian Molko per diffamazione. Lo scorso 11 luglio, durante il concerto dei Placebo allo Stupinigi Sonic Park di Torino, oltre ad un discorso a favore delle persone transgender e nonbinary – Molko ne aveva approfittato per dire la sua su Giorgia Meloni in modo lapidario: «Pezzo di merda, razzista, fascista. Vaffanculo». E se la procura di Torino aveva deciso di aprire un fascicolo per vilipendio alle istituzioni, ora la notizia è che la premier ha sporto denuncia contro il cantante. Lo riporta La Stampa, che scrive che Molko è stato denunciato per diffamazione da Giorgia Meloni attraverso i suoi legali.