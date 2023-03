Elon Musk ha bullizzato un dipendente disabile

Che i metodi aziendali di Elon Musk non fossero propriamente ortodossi, be’, non era un segreto per nessuno; l’ultimo colpo di testa del CEO di Tesla, però, ha alzato oltre ogni limite l’asticella del grottesco.

Musk è infatti stato protagonista di un alterco che lo ha visto contrapposto a Halli Thorleifsson, un dipendente disabile licenziato da Twitter nel corso della travagliata gestione dell’imprenditore di origine sudafricana. Thorleifsson, affetto da distrofia muscolare e costretto sulla sedia a rotelle, aveva denunciato sul social di trovarsi in un limbo da nove giorni, non avendo ricevuto alcuna conferma della propria epurazione dall’azienda.

Thorleifsson (che ha un seguito considerevole: quasi 200mila follower) ha quindi pensato di usare Twitter per chiamare direttamente in causa Musk e ottenere, finalmente, dei chiarimenti.

Hi again @elonmusk 👋

I hope you are well.

I’m fine too. I’m thankful for your interest in my health.

But since you mentioned it, I wanted to give you more info.

I have muscular dystrophy. It has many effects on my body.

Let me tell you what they are: https://t.co/2vb16kP6Yv

— Halli (@iamharaldur) March 7, 2023