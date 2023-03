È morto Gianni Minà

Attualità

I trumpisti che vogliono vendere "sperma no vax" su Internet

Gettr, un social pro–Trump, vuole creare un mercato online dedicato alla vendita di sperma di uomini non vaccinati contro il Covid. Il motivo? Secondo alcuni illuminati, i vaccini porterebbero all'infertilità e quindi, in un futuro non troppo lontano, lo "sperma non vaccinato" sarà essenziale per ripopolare il pianeta. Che dire: idea geniale