È giusto sospendere una maestra per una preghiera in classe?

Marisa Francescangeli, 58 anni, maestra di Nuoro che insegna nella scuola primaria di San Vero Milis, in provincia di Oristano, è stata sospesa dall’insegnamento per 20 giorni. Il motivo? Durante la sostituzione di un suo collega in una terza elementare, Francescangeli ha fatto recitare due preghiere ai suoi alunni – un’Ave Maria e un Padre Nostro. Non è la prima volta che l’insegnante da parlare di sé per motivi connessi alla propria fede: ad esempio, in passato ha fatto realizzare ai suoi alunni un rosario personalizzato a forma di braccialetto.

«Per me è stato uno choc – ha dichiarato la maestra in un’intervista concessa a Il Sole 24 Ore – nella mia carriera non ho mai avuto problemi». Ora però il suo curriculum viene macchiato da un provvedimento del dirigente scolastico e dell’ufficio scolastico provinciale, dopo che due genitori si erano lamentati con la scuola per il braccialetto-rosario e per le preghierine: venti giorni di stop dal 27 marzo sino al 15 aprile e una riduzione dello stipendio. «C’era stata una riunione con tutti i genitori e ho chiesto scusa. Pensavo fosse finita lì, ma poi due sabati fa, mentre uscivo da scuola, mi hanno consegnato a mano la lettera raccomandata e sono rimasta senza parole. Non ha avuto il coraggio di aprirla subito, sono tornata a casa e l’ho aperta solo alle 22: sono rimasta scioccata. Per me è una gioia andare a scuola e non penso di aver fatto nulla di male, oltretutto tutti i bambini seguono le lezioni di religione e si stanno preparando per la prima comunione. Per me è una gioia andare a scuola. Mi mancano i bambini», ha spiegato.

La questione è interessante perché riguarda da vicino una delle caratteristiche che, almeno in teoria, dovrebbero connotare la scuola italiana, ossia il suo essere laica e plurale: un insegnamento confessionale della religione, un’educazione alla fede religiosa, qualunque essa sia, è quindi compito delle famiglie e delle relative confessioni religiose, ma non dello Stato, di cui la scuola è diretta emanazione.

Il caso è seguito dall’avvocata della UIL Elisabetta Mameli, che ha già annunciato di voler fare ricorso contro il provvedimento. Nel frattempo, la vicenda è finita sul tavolo del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con interrogazioni e dichiarazioni di vari parlamentari di centrodestra in cui si denunciano «l’intolleranza verso la religione cattolica» e «l’integralismo laico». «In molti tra colleghi e genitori dei bambini della scuola sono rimasti a bocca aperta, mi hanno chiamato e mi stanno sostenendo. Adesso, però, penso solo al 16 aprile, quando potrò riabbracciare i miei alunni», ha spiegato ancora la maestra.