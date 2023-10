Dopo il video di Striscia, Meloni e Giambruno si sono lasciati

Dopo la pubblicazione dell’ormai celebre video in cui Andrea Gimabruno fa il piacione durante un fuori onda di Diario del giorno , parlando di tonalità di blu e della camicia della sua collega Viviana Gugliemi, Fiorello aveva detto: «Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di Striscia di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore».

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

La classica profezia che si autoavvera: pochi minuti fa, la presidente del Consiglio ha annunciato su Instagram la sua separazione dal compagno. «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra», ha scritto la premier su Instagram. «Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo». E, in conclusione, un Ps con annessa presa di posizione contro tutti coloro che, a sua detta, hanno provato a colpirla utilizzando la sua relazione: «tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».

I più maliziosi potrebbero pensare che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia arrivata ieri sera, quando il programma di Ricci ha pubblicato gli audio di altri fuorionda in cui Giambruno alza di parecchio l’asticella, pronunciando frasi come «Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo» e «facciamo un threesome. Anche le foursome».

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

Solo pochi giorni fa, intervistato da Chi, Giambruno aveva detto: «Le nozze con Giorgia Meloni? “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io».