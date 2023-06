Da Pino Insegno a Lorena Bianchetti: come dovrebbero cambiare i palinsesti Rai

Da quando la longa manus del governo ha darto inizio al rimpastone in quel di Viale Mazzini, portando all’interruzione dei rapporti contrattuali di due pezzi da novanta come Fabio Fazio e Lucia Annunziata, in tanti si stanno chiedendo che assetto assumerà la Rai ai tempi di Giorgia Meloni.

Per ora siamo nella fase dei rumor: persone che si definiscono “informate sui fatti” hanno parlato di alcune produzioni che la Rai Made in Meloni avrebbe già messo in cantiere, tra cui una serie dedicata all’impresa di D’Annunzio (diretta da Osho; sì, quello della pagina Facebook), alcuni biopic dedicati ai “grandi italiani del passato” e diretti da Luca Barbareschi e un documentario su una presunta spia del KGB.

Da oggi i giornali stanno fornendo qualche indiscrezione in più anche sui palinsesti: quelli ufficiali, relativi all’autunno-inverno 2023, saranno presentati al pubblico il 7 luglio a Napoli, ma ieri l’Amministratore Delegato Roberto Sergio li ha presentati al Consiglio di Amministrazione della Rai e le indiscrezioni, al netto di possibili aggiustamenti, sono già trapelate.

Ad esempio, secondo quanto riportato dall’Ansa, sappiamo da ottobre Sigfrido Ranucci e il suo Report andranno in onda la domenica alle 20:55 al posto di Che tempo che fa (che, come sappiamo, si trasferirà sul Nove e accoglierà anche Tommaso Zorzi). Al posto di Lucia Annunziata, invece, ci sarà l’ex direttrice del TG1 Monica Maggioni, mentre Serena Bortone sostituirà Massimo Gramellini nella fascia preserale del sabato di Rai 3.

Sempre secondo quanto ricostruito, dovremmo rivedere Caterina Balivo, che dopo l’esperienza a La7 col game show Lingo potrebbe tornare in Rai con un nuovo programma, La volta buona, in onda tutti i pomeriggi su Rai 1. Dovrebbe “tornare a casa” anche per Elisa Isoardi, a cui potrebbe essere affidata la conduzione di Linea Verde Life. Bianca Berlinguer è stata confermata alla conduzione del suo CartaBianca su Rai 3, ma a sfidarla nella prima serata del martedì, su Rai 2, ci sarà Francesca Fagnani col suo Belve. Una decisione che, scrive oggi il Corriere della Sera, avrebbe provocato l’irritazione della giornalista ex direttrice del TG3.

È trapelata qualche indiscrezione anche in relazione al futuro di Pino Insegno, il presentatore preferito in casa Meloni, cui dovrebbero essere affidati due programmI: Il Mercante in Fiera su Rai 2 e, dall’inizio del 2024, la nuova edizione de L’Eredità al posto di Flavio Insinna, su Rai 1.

Tra le novità della prossima stagione televisiva dovrebbe esserci anche l’approdo in Rai di Enrico Ruggeri e del duo comico Ale e Franz. Potrebbe tornare anche Alessandro Cattelan con un late night show sul modello di E poi c’è Cattelan, mentre Lorena Bianchetti, storica conduttrice di A sua immagine su Rai 1, guiderà un nuovo dating show in partenza il sabato pomeriggio su Rai 2. Che dire: per ora i condizionali sono d’obbligo, ma tra qualche settimana la Rai post–missina sarà finalmente tra noi.