Cosa sta succedendo in Russia?

Nella notte il capo del gruppo di mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che stava marciando sulla città russa di Rostov sul Don, non lontano dal confine con l’Ucraina: «Abbiamo attraversato il confine di Stato in tutti i luoghi. Entriamo a Rostov. Andiamo oltre. Andiamo fino alla fine», avrebbe detto.

Da mesi Prigozhin accusava il ministero della Difesa di corruzione e l’esercito russo di aver attaccato i suoi miliziani. E aveva annunciato anche che avrebbe guidato i suoi uomini all’interno del territorio russo, invitando i russi stessi, in particolare i soldati, a unirsi a loro e a non opporre resistenza in quello che «non è un colpo di stato militare, ma una marcia della giustizia» contro i vertici delle milizie regolari.

Il capo della Wagner, che sta combattendo a fianco dell’esercito russo in molte aree del fronte, ha detto che la sua forza di 25mila uomini è «pronta a morire» e ha promesso di rovesciare la leadership militare della Russia. «Tutti noi siamo pronti a morire. Tutti e 25mila, e poi altri 25mila», ha tuonato Prigozhin in un nuovo messaggio audio. «Stiamo morendo per il popolo russo». E avrebbe anche annunciato l’intenzione di arrivare alla capitale Mosca, dove il governo ha aumentato enormemente le misure di sicurezza. Intorno alle 10 la Wagner ha annunciato anche la presa di Voronezh, cittadina del sud est della Russia, più a nord rispetto a Rostov.

The Wagner Group has reportedly seized Russia's southern military district and administration district in Rostov. pic.twitter.com/5n8gGP5rwg — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) June 24, 2023

In un discorso alla nazione sabato mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha definito le azioni di Prigozhin un atto di tradimento e una «pugnalata alla schiena», e ha detto che l’esercito regolare ha già ricevuto tutti gli ordini necessari per occuparsi della situazione. Ha però anche riconosciuto che la situazione a Rostov sul Don è piuttosto complicata.

Qui infatti c’è uno dei quartieri generali dell’esercito regolare russo da dove vengono coordinate le operazioni di attacco all’Ucraina. Prigozhin ha detto che tutti i principali edifici militari e l’aeroporto sarebbero stati occupati dai suoi uomini. E in effetti circolano su web foto e video che lo confermano, ma per ora non ci sono testimonianze di scontri armati.

Per Putin è certamente la crisi più grave dal suo insediamento al vertice del Paese nel Duemila. Ma per la Russia si tratta di una situazione che non ha precedenti dai tempi dello scontro a colpi di cannone nel 1993 tra l’allora presidente Eltsin e i ribelli del Soviet Supremo asserragliati alla Casa Bianca di Mosca.