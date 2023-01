‘Conte a Cortina’ è già il cinepanettone dell’anno

La polemichetta ignobile della settimana, ossia le vacanze di Giuseppe Conte e famiglia presso il Grand Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo (manco a dirlo, una struttura a Cinque Stelle), è scandita da un sottofondo prepotentemente vanziniano.

Le peripezie vacanziere del leader pentastellato incorporano tutti i crismi del cinepanettone idealtipico, quello definitivo: c’è la location che rasenta la perfezione (esiste una città più genuinamente vanziniana di Cortina?), ci sono le scarpinate – borghesissime! – sulla neve, c’è il rito nazionalpopolare della settimana bianca elevata a status di ricchezza supremo (evidentemente, la discesa in grande stile dalla Olympia delle Tofane conserva ancora una vigoria simbolica non indifferente: se prendi lo skilift a dicembre e osservi il popolino dall’alto con la protezione e il comfort offerti dalla tua mascherina Oakley, be’, forse ce l’hai fatta) e, soprattutto, c’è un’atmosfera smaccatamente e invincibilmente populista, c’è la farsa triviale e posticcia elevata a grande dibattito su temi etici, c’è il vero volto di un’Italia rancorosa e traumatizzata che è sempre esistita ma che, puntualmente, tendiamo a insabbiare in un eterno processo di rimozione; e invece no: siamo questi.

Le ragioni dell’indignazione massiva che ha finito per travolgere l’ex presidente del Consiglio le conosciamo: può proprio lui, il difensore a oltranza del reddito di cittadinanza e della redistribuzione della ricchezza, eletto a massima espressione del mélenchonismo in salsa nostrana da una parte di stampa italiana e perfettamente a proprio agio nel ruolo – in effetti, per marcare la propria distanza dal Palazzo, nelle ultime settimane le ha provate tutte, come ad esempio il concerto della Scala direttamente dalla mensa dei poveri – concedersi il lusso di trascorrere le proprie ferie nell’irraggiungibile Cortina, con tanto di outfit après-ski, massaggi, percorsi sensoriali nella Spa, escursione a Ciasa de ra Regoles e chi più ne ha più ne metta?

Secondo una nutrita porzione di osservatori italiani, la risposta è negativa. C’è chi ha fatto notare che, nell’Hotel in cui soggiorna Conte, «il prezzo di una doppia è pari a cinque volte il reddito di cittadinanza che ricevono grazie al Movimento 5 stelle oltre 3 milioni di persone in Italia» e chi, come Matteo Renzi, ha dichiarato che chi può permettersi un tale sfarzo non dovrebbe aizzare il «popolo del reddito».

La sensazione è che l’affaire Conte debba essere inserito in un contesto più ampio, ossia la tradizionale ostilità italiana nei confronti del lusso, considerato erroneamente un vezzo a misura di conservatori e capitalisti di ventura: nella vulgata comune, chi si considera di sinistra dovrebbe per forza di cose vivere male, arrabatarsi come il più stereotipato degli accattoni pasoliniani, condurre uno stile di vita benedittino e fatto di rinunce (sarebbe vero, semmai, il contrario: l’obiettivo dovrebbe essere quello di allargare il più possibile la forbice del del benessere, liberando i proletari da una vita consacrata alla produttività e al lavoro e dando nuova sostanza al diritto all’ozio lafarguiano. Vivere bene fuori dal tempo della redditività, insomma).

Per intenderci, è lo stesso tipo di risentimento a buon mercato che, qualche settimana fa, ha interessato Pierluigi Bersani, immortalato all’interno del negozio romano di Luis Vuitton nell’atto – imperdonabile – di acquistare una sciarpa per sua moglie (il titolo scelto da Libero per mettere in risalto le cattive virtù dell’ex segretario Dem inquadra al meglio i tic e i malcostumi cui abbiamo appena accennato: Bersani, il compagno che parla di povertà e compra da Louis Vuitton). Come dimenticare, poi, i deliranti articoli dedicati alla «indifendibile» Lady Soumahoro, colpevole di sfoggiare – proprio lei, una donna non caucasica impiegata nelle cooperative – una borsetta di Gucci su Instagram – il sottotesto nascosto in questa narrazione ignobile fa rabbrividire: esclude a priori l’ipotesi che possa esistere una donna africana benestante (e/o che possa diventarlo onestamente), e men che mai che essa possa contemporaneamente impegnarsi nelle questioni sociali.

Conte può essere criticato per mille motivi: solo per dirne una, è il presidente del Consiglio che ha firmato due Decreti Sicurezza irricevibili e incostituzionali, trattenendo a lungo in mare i profughi raccolti dalle navi umanitarie e contribuendo a quel clima da caccia alle streghe nei confronti dei “Taxi del mare” continua a imperare ancora oggi. E invece no: molto meglio incalzarlo per delle – normalissime, nazionalpopolarissime – vacanze a Cortina.

Cosa ci insegna il cinepanettone dolomitico e post–vanziniano contiano? Assolutamente nulla, se non ricordarci che, nella dieta mediatica italiana, la polemica da straccioni avrà sempre il primo posto.