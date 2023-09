Che c*zzo sta succedendo tra Osimhen e il Napoli?

Da qualche Viktor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, ha catalizzato l’attenzione mediatica: secondo quanto ricostruito, infatti, il calciatore vorrebbe citare in giudizio la società per cui lavora per via di un video pubblicato su TikTok dall’account ufficiale del club.

Ieri sera Roberto Calenda, il procuratore di Osimhen, ha pubblicato dei tweet dai toni durissimi e ha parlato di «intraprendere azioni legali».

Il video mostra le immagini di un calcio di rigore sbagliato domenica dal calciatore, nell’ultima partita di campionato contro il Bologna, finita poi 0-0.

In particolare, nella sequenza, si vede chiedere molto animatamente all’arbitro di fischiare un rigore, con il sottofondo di una voce stridula che ripete ossessivamente «gimme penalty, please!» («dammi un rigore, per favore!»), prima che scorrano le immagini del rigore sbagliato.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023