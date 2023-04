Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

Attualità

Fratelli d'Italia ha ragione: non parlare in inglese ci renderà dei veri patrioti

Il deputato Fabio Rampelli vuole sanzionare – con multe fino a 100mila euro – chi abusa di forestierismi, inficiando la purezza della veterolingua italica. Ora, provate per un secondo a immaginarvi la parola “calcolatore elettronico” al posto di “computer” in un documento ufficiale: che reazione avreste? Per non parlare della genialità di proporre un disegno del genere quando si sostiene un governo che ha consacrato un ministero al "Made in Italy". Are you crazy or what?