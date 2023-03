Adidas dice che il logo di Black Lives Matter è troppo simile al suo

Negli ultimi tempi Black Lives Matter, il movimento americano nato in opposizione agli abusi della polizia e del sistema giudiziario degli Stati Uniti contro le persone nere, ha adottato un logo con tre strisce gialle parallele che ricordano moltissimo le iconiche 3 stripes dell’Adidas.

La multinazionale tedesca se ne è accorta ed è passata alla controffensiva, chiedendo all’ufficio per la registrazione dei marchi degli Stati Uniti di bloccare la registrazione del logo del gruppo. Nello specifico, l’azienda vuole evitare che Black Lives Matter utilizzi il marchio su prodotti che potrebbero risultare concorrenziali a quelli commercializzati da Adidas, come magliette, capelli e borse. Secondo i legali di Adidas, infatti, le tre linee gialle creerebbero confusione con lo storico marchio dell’azienda e potrebbero indurre i consumatori pensare che la società e il movimento siano in qualche modo legati da un accordo di collaborazione per la vendita del merchandising di Black Lives Matter.

Non è la prima volta che Adidas agisce per tutelare il suo logo: come riporta il Guardian, a partire dal 2008, il gruppo ha avviato 90 azioni legali e firmato più di 200 accordi transattivi relativi al marchio a tre strisce, secondo i documenti del tribunale relativi una causa intentata dalla società contro la casa di moda del designer Thom Browne.