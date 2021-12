Ascolta la parodia no vax di “All I Want For Christmas is You”

Non è Natale senza All I Want For Christmas is You di Mariah Carey. Negli Stati Uniti però ora la celebre canzone è stata trasformata in un inno no vax. Nell’attesa che il cantautore di riferimento per quella galassia – Povia, che nel frattempo è positivo al Covid – la porti in Italia, ecco il video della versione inglese:

I’ve never been more ashamed to be an American. pic.twitter.com/jkeWa0bzQD — Jimmy Traina (@JimmyTraina) December 9, 2021

Di seguito una rapida traduzione del testo: “Non voglio molto per Natale / solo l’autonomia del mio corpo. / Non mi interessano le varianti / a causa dell’immunità naturale. / Voglio solo la mia libertà / la costituzione ci mostrerà come / realizzare i miei sogni. / Porre fine allo stato di emergenza / e riconoscere anche il trattamento precoce”.

E poi: “Ivermectina, non solo idrossiclorochina / vitamina C e vitamina D, e zinco / non indosserò una maschera inutile / non ho bisogno di stare a casa / e i miei figli dovrebbero andare a scuola. / Non abbiamo bisogno di essere soli. / Voglio solo la mia libertà ora / la costituzione ci mostrerà come / realizzare i miei sogni / baby, io… porre fine all’emergenza”.