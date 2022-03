Ascolta ‘Bayraktar’, la canzone che l’esercito ucraino ha dedicato ai droni da guerra

Le forze armate ucraine stanno combattendo la battaglia più importante della loro storia recente e, per tenere vivi gli animi fiaccati dal conflitto e irrobustire il cameratismo delle truppe, ogni metodo è lecito, anche dedicare una canzone ai ‘Bayraktar’.

Si tratta di droni da guerra avanzatissimi sviluppati dall’omonima azienda turca, che li ha progettati per fornirli in dotazione all’esercito (sono conosciuti anche come TB2). Secondo le stime ufficiali, attualmente, l’Ucraina dovrebbe disporre di un totale di sei droni a fronte di un ordine complessivo di 54 velivoli.

La canzone sta diventando virale sui social media, con dozzine di utenti che condividono il “video ufficiale”, corredato dall’hashtag #BayraktarTB2. Molti dei tweet includono filmati dei droni che presumibilmente distruggono obiettivi russi mentre Mosca cerca di prendere la capitale ucraina di Kiev.

Il testo include la promessa della «punizione di Bayraktar in nome di bambini ucraini, georgiani, siriani, ceceni e tartari di Crimea». Di verso in verso, la tecnologia militare viene celebrata come una sorta di divinità messianica: «I banditi russi vengono trasformati in fantasmi da Bayraktar». Qui la canzone: