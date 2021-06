Ascesa e caduta dei Proud Boys

“Prendiamoci il fottuto Campidoglio”.

Un uomo corpulento e barbuto con un giubbotto militare e un berretto da baseball con la scritta “Dio, armi e Trump” sta parlando alla folla. Si chiama Daniel Lyons Scott, ma si fa chiamare Milkshake. È intorno il 6 gennaio, una giornata gelida a Washington, e anche se la maggior parte dei presenti indossa giacche invernali, tutti saltellano da un piede all’altro per scaldarsi. “Però non urliamolo, ok?”, si sente risponde qualcuno. Ethan Nordean, che si fa chiamare Rufio Panman – dal nome del leader dei Lost Boys del film Hook di Steven Spielberg – grida nel megafono, con l’aria di un fratello maggiore impaziente. “Era Milkshake, idiota”. Il vlogger che sta girando il video, Hendrick “Eddie” Block, ride a crepapelle. “Non dirlo, fallo”, dice qualcuno in sottofondo.

E poche ore dopo, stando al video, lo fanno. Guidata dall’ex membro di InfoWars Joe Biggs e dallo stesso Nordean, la folla marcia sul Campidoglio urlando “fanculo gli Antifa” e “Di chi sono le strade? Nostre!”. Alle 13:07 Biggs e Nordean vengono visti davanti a un assembramento di persone che si dirige verso i cordoni della polizia e alla fine li sfonda. Dominic Pezzola, un ex militare di Rochester, New York, soprannominato Spaz o Spazzo, rompe una finestra usando uno scudo antisommossa che ha strappato a un agente di polizia, permettendo ai rivoltosi di entrare nel Campidoglio. Nel video si vede Biggs sorridere. “È fantastico”, dice, mentre la folla urla, “Questa è casa nostra!”. Un membro dei Proud Boys fa una diretta in cui canta una canzoncina contro Nancy Pelosi, la speaker della Camera. Stando ai documenti del tribunale, Spazzo gira e pubblica un video di se stesso mentre fuma un sigaro per le stanze dell’edificio sacro della democrazia americana. “Il fumo della vittoria nel Campidoglio, ragazzi!”, dice al suo pubblico. “È fantastico. Sapevo che potevamo farcela se ci impegnavamo abbastanza”.

Nordean, Biggs, Pezzola e Scott sono tutti membri dei Proud Boys, un’organizzazione di estrema destra che conta tra i 5.000 e i 35.000 membri. I pubblici ministeri affermano che più di 60 persone affiliate ai Proud Boys hanno utilizzato un canale Telegram crittografato per pianificare gli eventi del 6 gennaio, tra cui Biggs, Nordean e Pezzola. Scott è stato arrestato lo scorso maggio ed è accusato di aggressione a un ufficiale federale. Biggs è accusato di cospirazione, ostruzione di un procedimento ufficiale e distruzione di proprietà del governo. Mentre Nordean è accusato di diversi crimini tra cui favoreggiamento e concorso nella distruzione di proprietà del governo, ostacolo a un procedimento ufficiale e condotta disordinata in un edificio o terreno da accesso limitato: se condannato rischia più di 30 anni di carcere. Gli avvocati di tutti e tre non hanno risposto alle richieste di commento o hanno rifiutato di parlare con Rolling Stone per questo articolo.

Gli imputati si difendono sostenendo che i Proud Boys non sono un’organizzazione strutturata e che l’assalto al Campidoglio è stato un atto puramente spontaneo. In un’intervista con Rolling Stone, il leader dei Proud Boys Enrique Tarrio ha affermato che l’FBI sta usando il gruppo come “capro espiatorio” per schermare i propri fallimenti e che i Proud Boys non avevano mai pianificato di prendere d’assalto il Campidoglio, spiegando le loro azioni di quel giorno come il prodotto della “psicologia della massa”.

Ma ci sono più di 1.500 pagine di trascrizioni di conversazioni avvenute su Telegram e recuperate dal governo che indicano il contrario, con i pubblici ministeri che affermano che Nordean, in assenza di Tarrio – che era stato arrestato due giorni prima per aver bruciato uno striscione di Black Lives Matter in una chiesa nera vicino a Washington – ha guidato i membri del gruppo nell’attuare “piani specifici per: dividersi in gruppi, tentare di irrompere nel Campidoglio da quanti più punti possibili e impedire alla sessione congiunta del Congresso di certificare i risultati del Collegio Elettorale”.

Secondo i documenti del tribunale, nelle settimane precedenti al tentativo di insurrezione i massimi leader del gruppo, tra cui Biggs e Nordean, avrebbero istituito un “Ministero dell’autodifesa” per coordinare il piano di attacco. Il 4 gennaio, un membro di questo “Ministero dell’autodifesa” ha dato istruzioni al gruppo di “trascinare fuori per i loro fottuti capelli” i membri del Congresso nel caso tentassero di “rubare” le elezioni.

Quel giorno i membri dei Proud Boys hanno evitato di vestirsi con i loro caratteristici colori (giallo e nero) per agire in incognito – loro dicono che era un modo per confondere i contro-manifestanti “Antifa”. Ma non farsi notare non era mai stato l’obiettivo della giornata. Per i Proud Boys, infatti, l’obiettivo del 6 gennaio era mettere in chiaro che i seguaci più rabbiosi di Trump non sarebbero rimasti a guardare mentre il loro uomo si avvicinava alla fine. E hanno contribuito a orchestrare uno dei più violenti tentativi di colpo di stato nella storia degli Stati Uniti.

Prima del 2020, cosa fossero e cosa rappresentassero i Proud Boys dipendeva da a chi lo chiedevi. I membri del gruppo si descrivevano come nient’altro che un chiassoso club di amici, una “confraternita”, un gruppo di “sciovinisti occidentali” barbuti e tatuati a cui piaceva ogni tanto pestare quelli di sinistra. Se chiedevi a personaggi di estrema destra come Matt Gaetz e Roger Stone, li avrebbero probabilmente definiti i loro protettori dalla minaccia dell’estrema sinistra. Gli antifascisti invece ti dicevano che i Proud Boys erano dei suprematisti bianchi violenti, o dei “nerd che giocavano a formare una gang”, nelle parole dell’attivista Daryle Lamont Jenkins.

Per anni, i Proud Boys hanno operato in piena vista – vendendo il loro merch su siti come Etsy e Amazon, venendo citati dai principali giornali, diffondendo odio sui social media. Il gruppo mandava in prima fila il suo leader carismatico ed esperto di pubbliche relazioni, l’ex fondatore di VICE Gavin McInnes, usandolo come “prova” che si trattava solo di gente impegnata a combattere la piaga del politicamente corretto.

“McInnes ha sempre avuto idee misogine e penso che abbia visto una possibilità nell’ascesa del movimento per i diritti degli uomini nei primi anni Dieci”, afferma Julia DeCook, professoressa della Loyola University ed esperta di piattaforme digitali e estrema destra. I Proud Boys avrebbero in seguito giocato a un gioco simile con Tarrio, che è di origine cubana, citando il suo ruolo di leader per dimostrare – nonostante la loro retorica anti-immigrazione, misogina e islamofoba; e nonostante molti dei suoi membri abbiano legami con il neonazismo – di non essere un gruppo di suprematisti bianchi.

E per anni i media se la sono bevuta, minimizzando i commenti e le azioni orribili del fondatore e dei membri dei Proud Boys. Esattamente quello che loro volevano, anzi: i leader dell’organizzazione minacciavano azioni legali contro chi li descriveva come estremisti, violenti o suprematisti bianchi – anche se era esattamente ciò che erano.

“Per diversi anni i media non hanno preso molto sul serio i Proud Boys”, afferma Margaret Huang, presidente e CEO del Southern Poverty Law Center – che è stato denunciato da McInnes per aver designato i Proud Boys come gruppo estremista nel 2019 (nell’aprile 2019 il SPLC ha presentato una richiesta di archiviazione, ma il caso è ancora aperto). “In generale non sono stati percepiti come un vero problema”. Per anni si sono conquistati una certa legittimità fornendo la sicurezza agli eventi di figure politiche come Matt Gaetz, presentandosi come una forza di protezione invece che come una minaccia violenta.

In qualche modo i Proud Boys sono riusciti a mantenere questa legittimità anche quando hanno attaccato gli attivisti antifascisti in tutto il Paese. “I liberal sentivano gli avvertimenti della sinistra e li trovavano ridicoli, ci davano dei pazzi”, afferma Luis Marquez, un attivista antifascista di lunga data di Portland, in Oregon. “E poi è successo. E anche adesso, continuo a pensare che la gente non capisca il pericolo rappresentato dai gruppi di destra”.

In teoria, la rabbia accumulata a destra dopo la sconfitta di Trump nel 2020, unita al successo dell’assalto al Campidoglio, avrebbe dovuto facilitare gli sforzi di reclutamento dei Proud Boys. E in una certa misura così è stato: i canali di Telegram associati ai Proud Boys hanno visto un grande afflusso di nuovi utenti nelle settimane successive all’insurrezione. Ma proprio quando i Proud Boys sembravano pronti a conquistare l’ecosistema dell’estrema destra americana, il gruppo ha iniziato a sfaldarsi. Si è scoperto che Tarrio, il leader di lunga data del gruppo, era stato in passato un informatore della polizia, cosa che ha spinto molte sezioni locali a dichiararsi indipendenti dall’organizzazione.

“Disconosciamo l’informatore della polizia Enrique Tarrio e tutte le sezioni locali che scelgono di associarsi ancora a lui”, si legge in una dichiarazione pubblicata lo scorso febbraio sul canale Telegram di una di queste sezioni. A maggio, dopo che il governo canadese li ha designati come organizzazione terroristica, la sezione canadese dei Proud Boys si è sciolta rilasciando una dichiarazione in cui negavano ancora una volta di essere dei suprematisti bianchi o dei terroristi.

Dopo questa frattura nell’organizzazione, alcuni dei membri più apertamente suprematisti bianchi hanno cominciato una lotta pubblica per il potere, portando molti esperti di lotta all’estremismo a temere che i gruppi scissionisti potessero radicalizzarsi ancora di più. “Si tratta di un gruppo che coi fatti del 6 gennaio si era enormemente rafforzato”, ha detto a Rolling Stone Alexander Reid Ross, ricercatore esperto di estrema destra e autore di Against the Fascist Creep. “Ma poi le accuse di cospirazione e l’aver avuto un leader che era stato un informatore della polizia hanno cominciato a disgregarlo. Una delle sezioni si è separata dando vita a quella che probabilmente ne sarà una versione ancora più estremista. Non so se è la fine dei Proud Boys, ma potrebbe esserlo”. Questa è la storia di come tutto è iniziato.

***

Secondo la mitologia dei Proud Boys all’inizio Gavin McInnes non voleva fondare un gruppo di estrema destra, ma un drinking club. Per due decenni McInnes si era ritagliato un immagine di magnate hipster dei nuovi media, sbandierando posizioni razziste, misogine e anti-immigrazione col pretesto di violare gli angusti confini del politicamente corretto. In un’intervista con la New York Press nel 2002, ha attribuito una tale retorica all’estetica “punk rock” di VICE.

Dopo che aveva letto il libro di Pat Buchanan The Death of the West, la linea già sfocata tra il McInnes troll e il McInnes suprematista bianco si era fatta diventata ancora più ambigua. “Amo essere bianco e penso che sia una cosa di cui essere orgogliosi”, aveva detto McInnes al New York Times nel 2003, in un profilo dedicato a VICE. “Non voglio che la nostra cultura venga diluita. Dobbiamo chiudere i confini ora e lasciare che tutti si assimilino a uno stile di vita occidentale, bianco e anglofono”. McInnes avrebbe poi citato il libro di Buchanan, il Redneck Manifesto di Jim Goad e Coming Apart: The State of White America del teorico razzista Charles Murray quali letture “obbligatorie” per capire la cultura occidentale.

Nel 2008 McInnes si è ufficialmente allontanato da VICE per “differenze creative”. In una dichiarazione ufficiale, un portavoce della testata ha ricordato i molti anni trascorsi tra quando lavorava per loro e la fondazione dei Proud Boys. “VICE condanna inequivocabilmente il suprematismo bianco, il razzismo e qualsiasi forma di odio”. La dichiarazione non ha fatto commenti sui lavori di McInnes pubblicati da VICE.

Dopo il suo addio a VICE, McInnes si è ritagliato un ruolo come commentatore su canali tv di destra e ha lanciato un podcast, The Gavin McInnes Show. Il suo marchio era “un umorismo trasgressivo col quale cercava di nascondere le sue posizioni”, afferma Cassie Miller del SPLC. In tal modo si è costruito un vasto pubblico composto da giovani maschi che passavano troppo tempo online. Dante Nero, un comico che era spesso ospite del suo podcast, inizialmente lo considerava un simpatico bastian contrario. “Era un tipo divertente”, ha detto, parlando di McInnes come di un anarchico a cui piaceva andare controcorrente.

Il podcast ha gettato i primi semi dei Proud Boys. McInnes ha usato per la prima volta il termine nel dicembre 2015, lamentandosi di un “piccolo bambino portoricano” che cantava Proud of Your Boy, canzone tratta dall’adattamento di Aladdin per Broadway, mentre assisteva alla recita di suo figlio. McInnes aveva deriso il bambino e la canzone, definendola “la canzone più gay del cazzo di mondo”, ma ironicamente la stessa canzone alla fine era diventata un po’ il suo inno, con McInnes che spesso ne equivocava il testo. “Proud Boys” così era diventato una specie di inside joke tra McInnes e il suo pubblico quando aveva cominciato a organizzare incontri dal vivo.

La vicinanza all’estrema destra del gruppo era esibita anche nella sua estetica: i membri indossavano polo nere e gialle della Fred Perry – un marchio che è stato indossato da un sacco di sottoculture, alcune delle quali con legami con l’estrema destra. Combinando tatuaggi e barbe con pantaloni khaki e Fred Perry, i Proud Boys hanno mescolato alcuni aspetti dello stile skinhead e punk con un look più classico. “Richiama abbastanza ampiamente il reaganismo e il capitalismo senza freni”, afferma DeCook. “Giocano molto con il tempo nella loro estetica. Cercano di proiettare il passato nel presente o nel futuro”.

Il primo incontro ufficiale dei Proud Boys si sarebbe tenuto nel luglio 2016 al Tommy’s Tavern, un famoso bar di Greenpoint, a Brooklyn. Anche se i membri avrebbero in seguito negato di essere violenti o razzisti, entrambe le cose erano presenti fin dall’inizio nel gruppo. Un profilo di McInnes e dei Proud Boys uscito nel 2016 sul giornale locale Bedford + Bowery racconta che McInnes si vantava che nel corso del primo incontro due membri gruppo fossero stati coinvolti in una rissa.

McInnes ha definito i Proud Boys una “gang” già nel 2017, in un episodio del podcast di Joe Rogan. E sebbene ora affermi di aver usato quella parola per scherzo, il gruppo somigliava molto a una gang – a partire dai riti di iniziazione. Il primo livello richiedeva semplicemente di affermare: “Sono uno sciovinista occidentale e mi rifiuto di scusarmi per aver creato il mondo moderno”. Il secondo richiedeva di venire pestati mentre si urlavano i nomi di cinque cereali per la colazione, per dimostrare di avere la capacità di “controllare la propria adrenalina”. Il terzo era farsi un tatuaggio dei Proud Boys e il quarto livello si raggiungeva facendo una rissa per la causa – con punti bonus se si veniva arrestati. McInnes si era inventato quest’ultimo livello nel 2016, dopo che un Proud Boy è stato arrestato per aver aggredito un manifestante di sinistra: l’aveva portato allegramente come ospite nel suo show e aveva proclamato che da quel giorno fare rissa sarebbe stato un requisito per salire di livello. (In un’email a Rolling Stone, McInnes ha detto che ai Proud Boys non era permesso “cercare attivamente di raggiungere il quarto livello”).

Nonostante questa promozione esplicita della violenza come parte dell’ethos dei Proud Boys, il rito che ha attirato maggiormente l’attenzione dei media è stato l’impegno del gruppo a non masturbarsi. Di per sé il fatto che un gruppo di estrema destra sostenga l’astinenza sessuale non è una novità: c’è una lunga storia di gruppi di suprematisti bianchi che equiparano la masturbazione (e l’industria del porno “di proprietà ebraica”) alla perdita di mascolinità, e il popolarissimo subreddit r/NoFap esisteva già da anni prima dei Proud Boys.

Ma la persona a cui si attribuisce il merito di aver inventato questa politica anti-masturbazione è Nero, il comico che per qualche tempo è stato noto come il “Papa” dei Proud Boys. Tra il 2015 e il 2016 Nero è apparso spesso sul podcast di McInnes per dare consigli sulle relazioni e sulla vita, diventando una sorta di guru. A un certo punto, racconta, ha detto a McInnes che quando aveva una relazione non si masturbava perché ciò gli impediva di creare un legame intimo con il partner. Questo ha suscitato l’interesse di McInnes, ispirandolo a incorporare una posizione anti-masturbazione nell’ideologia Proud Boys.

Come molti ex membri, Nero insiste sul fatto che l’organizzazione non andava presa sul serio. “Era un gruppo di ragazzi che uscivano insieme a bere”, dice. In quel periodo partecipava alle riunioni con McInnes e i suoi in vari bar di New York, venendo tempestato di domande sulla sessualità. “Erano ragazzi giovani, che avevano paura di essere rifiutati dalle donne. Incolpavano le donne per il loro non erano abbastanza interessanti o attraenti”, afferma Nero, che ha visto il legarsi a McInnes e il suo gruppo come “un’opportunità per raggiungere queste persone”. Ed è andato dritto al terzo livello facendosi un tatuaggio dei Proud Boys sul collo.

Nero non ricorda che all’epoca il gruppo fosse già violento, ma Jenkins afferma che la sua inclinazione alla violenza è iniziata abbastanza presto. Il suo primo incontro con i Proud Boys è stato nel 2016, fuori da una mostra d’arte filo-Trump a Manhattan organizzata dal troll di estrema destra Milo Yiannopoulos. Indossavano Fred Perrys nere e gialle, quindi “ho subito pensato che stessero cercando di apparire come degli skinhead”, racconta. A un certo punto, McInnes ha sbattuto fuori un contro-manifestante e gli ha spaccato il cellulare; la folla è esplosa in grida di “USA! USA!”. In quel momento, dice Jenkins, ha smesso di considerare McInnes e i suoi come dei semplici provocatori e ha iniziato a vederli come degli estremisti.

L’elezione di Donald Trump nel 2016 ha incoraggiato ulteriormente i Proud Boys, fornendo alle organizzazioni di estrema destra la licenza per esibire pubblicamente la loro retorica estremista. “Una delle cose da capire della destra fascista è che per loro gli anni di Trump sono l’ultima opportunità per mantenere popolari le idee di estrema destra”, spiega Jenkins. Con un demagogo apertamente razzista alla Casa Bianca, i Proud Boys hanno cercato di capitalizzare il riflusso conservatore contro il progressismo dell’amministrazione Obama. “Se sei il capo dei Proud Boys, per te questa ascesa della destra è una grande occasione”.